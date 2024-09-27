İkinci el araçta yeni dönem

Bugün itibarıyla, ikinci el araç satışında "Güvenli Ödeme Sistemi" uygulaması zorunlu hale geliyor. Bu sistem, alıcı ve satıcıyı dolandırıcılığa karşı korumayı amaçlıyor. Yeni sistem, nakit ödemeleri güvence altına alarak, sahte para gibi dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen bu uygulama, hem alıcıların hem de satıcıların güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.

KOLAY VE ETKİLİ

SEKTÖR temsilcisi Gökhan Ardeşen, Güvenli Ödeme Sistemi'nin oldukça basit bir şekilde uygulanacağını belirtti. Araç bedeli, sisteme dahil olan bankalarda ortak havuzda tutulacak. Satış gerçekleştiğinde, banka havuzdaki tutarı satıcının hesabına aktaracak. Uygulama kapsamında banka, satış bedelinden 105 lira işlem ücreti kesecek. Bu bedelin yarısı Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak. Ticaret Bakanlığı ise sistemin denetimini üstlenecek.