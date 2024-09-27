MSB askeri personel alımı başvuru ekranı! MSB personel alım şartları neler?

MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı muvazzaf subay alımı yapacağını duyurdu. Peki MSB personel alım şartları neler? Personel alım için nereden nasıl başvuruda bulunulur? İşte MSB personel alımı başvuru ekranı...
BAŞVURU
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:
(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11'inci maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türk vatandaşı olmak,
(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,
(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı veya sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?
(1) Adaylar ön başvurularını 13 Ekim 2024 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(3) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra, başvuru sisteminden de olsa tercih ve başvuru güncellemesi yapılmayacak, müracaat tarihinin sona ermesinden sonra, yalnızca oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.