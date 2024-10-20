İzmir’deki fuarlar tekstile güç verdi

Türkiye'de fuarcılığın merkezi İzmir; geçen hafta aynı anda üç önemli tekstil ve hazır giyim fuarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin 42 şehri ve 39 ülkeden, Fashion Prime Fuarı'nı 7 bin 397'si yerli, 356'sı yabancı toplam 7 bin 753 kişi, Fashion Tech Fuarı'nı 10 bin 144'ü yerli, 560'ı yabancı toplam 10 bin 704 kişi, bu yıl ilk kez düzenlenen Fashion Home İzmir Fuarı'nı da 3 bin 145'i yerli, 76'sı yabancı toplam 3 bin 221 kişi ziyaret etti.

ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Üretimden ihracata, istihdamdan teknolojik gelişmelere kadar birçok alanda katkı sağlayan, yerel firmaların dünya pazarındaki payını artırarak, uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan fuarlar, sektörün önde gelen katılımcılarıyla hem Türkiye hem de Almanya'dan ABD'ye, İngiltere'den Çin'e kadar dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonelleri buluşturdu. B2B (Business-to-business/ İşletmeden işletmeye) görüşmeleriyle yerli ve yabancı profesyonel alıcılar ile katılımcı firmalar iş birliği anlaşmalarına imza atarken fuarlarda çok miktarda ürün ve makine satışı da gerçekleştirildi. Öte yandan testil sektörünün yenilikçi ürünleri de görücüye çıktı.