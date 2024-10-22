Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 Ekim Salı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri de bugün Rusya'nın Kazan şehrinde birliğin genişlemesi, ticarette "dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geliyor.