Brent petrolün varil fiyatı 75,32 dolar

Dün 75,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamayarak günü 74,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 75,32 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,44 dolardan alıcı buldu.

ARZ ENDİŞESİ FİYAT ARTIŞINI DESTEKLİYOR

Büyük petrol üreticilerinin çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da süregelen çatışmaların petrol arzında aksamaya sebep olacağı endişeleri, fiyat artışını desteklemeye devam ediyor.

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenleyen İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ÜRETİMDEKİ GERİLEME, PİYASA OYUNCULARININ ARZ ENDİŞELERİNİ KÖRÜKLEDİ

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) dün yayımladığı verilere göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Ekim haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varile geriledi. Üretimdeki gerileme, piyasa oyuncularının arz endişelerini körükledi.

Bununla birlikte ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 902 bin varil artışla 6 milyon 431 bin varil oldu. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde artan petrol ithalatı, talebe ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatların artışını destekledi.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıklaması, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek, arz fazlası endişelerinin piyasada devam ettiği algısını güçlendirdi. Bu durum, petrol fiyatlarının yükselişini sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 80,43 doların direnç, 70,01 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.