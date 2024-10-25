Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne ilişkin detaylar belli oldu!

3 - İlanlar emlak işletmesince nasıl verilecek?

Emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek. Taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak. Sistem, yetki kontrolünü otomatik olarak yapacak ve yetki var ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak. Emlak işletmelerinin, taşınmaz numarasını taşınmaz sahibinden temin etmeleri gerekecek.

4 - Tapu kaydı olmayan taşınmaz için nasıl ilan verilecek?

Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar sisteme dahil olmadan verilebilecek. Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde ilan platformunda "tapum yok" seçeneği işaretlenecek. Henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, TOKİ ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu gibi taşınmazlar tapusu bulunmayan kategorisinde değerlendirilecek.