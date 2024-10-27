Jandarma Genel Komutanlığı 310 Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı 310 lojistik ve bando alt branşlı (Mesleki nitelikli) uzman erbaş alımı yapılacağı duyurusunda bulundu. Peki jandarma uzman erbaş alımı için şartlar neler? Başvurular nereden nasıl olacak? İşte yanıtı...
UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" ''Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları'' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 23 Ekim – 06 Kasım 2024 (Saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2025 yılı lojistik ve bando alt branşlı uzman erbaş teminine yönelik;
(1) Adaylar 2023-2024 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunlarından KPSS puanı olmayan adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2023-2024 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.
(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2024) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1997 (dahil) - 01 Ocak 2005 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (23 Ekim 2024) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (23 Ekim 2019 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun "Uzman Erbaşlığa Geçirilme" başlıklı 5'inci Ek Maddesinde "Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler." hükmü doğrultusunda halen J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak,
g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,
ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),
h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 200 ₺ sınav ücreti alınacaktır .
Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, PTS'de ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak, başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.