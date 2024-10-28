Altın fiyatları 28 Ekim Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 26 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 520 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 742 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

Analistler, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini kaydederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceğini söyledi.