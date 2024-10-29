Eski tip POS cihazlarına ceza

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçilmesine rağmen hala eski tip POS cihazlarını kullananlara, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ceza kesecek. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile yapılan tahsilatlarda slip ve ödeme kaydedici cihaz, fişi bütünleşik tek belge şeklinde düzenliyor.

SUİSTİMALLER ENGELLENİYOR

Bu durum, seyyar EFT-POS'lar üzerinden yapılan tahsilatların kayıt dışında kalması ya da fiş veya faturaların satış yapılan kişilerden farklı kişiler adına düzenlenmesi gibi suistimallerin engellenmesini sağladı. Uygulamayla bu POS'ların ve eski nesil ödeme kaydedici cihazların bir takvim dahilinde kullanımına son verilmesi ve EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması planlandı.

Yasak seyyar EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara 10 bin lira ve bu cihazları mükelleflerden geri almayan banka ve ödeme kuruluşlarına ise 200 bin lira ceza kesilecek.

Bu dönüşümün tam olarak sağlanamaması üzerine 30 Aralık 2023'te yayımlanan tebliğle, dönüşümün en geç 1 Temmuz 2024'e kadar yapılması kararlaştırıldı. EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara 10 bin lira ve bu cihazları mükelleflerden geri almayan banka ve ödeme kuruluşlarına ise 200 bin lira ceza kesilecek.

"KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ"

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaletin sağlanması, kayıt dışında kalan alanların kavranması ve vergiye uyum düzeyinin yükseltilmesi hedefi doğrultusundaki çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Şimşek, şunları kaydetti: "Hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesi, mükelleflerden bu cihazların alınması ve bunlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesi kayıt dışıyla mücadele açısından önem taşıyor. Bu değişimi yapmayan mükellefler ile banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesilecek. Bakanlığımız, perakende ticaretteki kayıt dışılıkla mücadele konusundaki çalışmalarına kararlıkla ve ara vermeden devam ediyor."