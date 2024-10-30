Emlak sektörünü tek çatı altında toplayacak

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle kurulan Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin (TEDB) Ankara'daki çalıştay toplantısında emlak sektöründeki yenilikler, düzenlemeler ve sorunlar masaya yatırıldı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından CPAnkara Hotel'de lansman ve çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda yurt genelindeki temsilciler de belirlenirken TEDB İzmir İl Başkanı, sektörün deneyimli ismi Özkan Yalaza oldu. TEDB İzmir İl Başkanı Özkan Yalaza, "Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin kurulması sektör adına önemli bir adım. Bu mesleki güçbirliği, emlak sektörü ve tüm bileşenleri için önemli bir platform olacak. Ülke genelindeki emlak danışmanlarının sorunlarını ve taleplerini çok iyi biliyoruz. Bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Sorunların çözümü için projeler geliştirerek üst sektörü düzeyde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı