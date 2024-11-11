CHP’li belediyeler sata sata bitiremedi!

Yerel seçimler (31 Mart 2024) sonrası koltuğa oturan belediye başkanları, içindeki bulundukları ekonomik darboğazı aşmak için çözümü belediye taşınmazlarını satmakta arıyor. Son olarak İzmir'in turizm merkezi olan Çeşme'de belediye 2 gayrimenkul için daha satış kararı aldı.

Çeşme Belediyesi'nden 50 milyon TL'lik satış kararı

İHALE 28 KASIM'DA

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Ilıca Mahallesi sınırlarında yer alan bin 28 metrekare büyüklüğündeki 7377 ada 1 parsel ile bin 27 metrekare büyüklüğündeki 7377 ada 2 parsel vitrine çıkarıldı. Villa tipi konutların inşa edilebileceği parsellerin satışından en az 50 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. İhaleler 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek.