Kritik teklif yapıldı! Türkiye’nin BRICS beklentisi yüksek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir programda ihracat gelişmeleri, İsrail'le ticaretin durdurulması, Türkiye'nin BRİCS üyeliği ve fahiş fiyatlarla mücadele ile ilgili soruları cevapladı. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellemesi çalışmalarına değinen Bakan Bolat, "AB ile Gümrük Birliği görüşmeleri olumlu ilerliyor. AB ticareti başlatırsa ticaretimiz hızlanır." dedi.

MÜRACAAT İNCELENDİ

Bolat, Türkiye'deki ekonomik ve siyasi istikrarın yanı sıra büyüme rakamlarındaki olumlu gelişmelerin yabancı yatırımcı sayısını artırdığını vurgulayarak, "Yabancılar ülkemize geliyor, üretim, yatırım ve ihracat yaparak döviz ve istihdam kazandırıyor. 2002'de dünyadaki yabancı yatırımlardan aldığımız pay yüzde 0,2 iken, bunu yüzde 1'e ulaştırdık. Hedefimiz, 2028'e kadar bu oranları yüzde 1,5'e yükseltmektir" diye konuştu. BRICS'in Türkiye'nin başvuruda bulunduğu topluluklardan birisi olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin Kazan'daki son zirve toplantısında, diğer bazı ülkeler gibi müracaatı incelendi. Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor. Üyeliğimizi Hindistan'ın veto etmesi gibi bir durum söz konusu değil. BRICS'in Gayri Safi Milli Hasıla açısından dünyadaki payı yüzde 25 seviyelerinde. Kuruluşa, Afrika, Körfez, Orta Doğu ve Asya'dan başka ülkelerin de katılımları veya ortak üyelikleri söz konusu. Buradaki amacımız hem dış politikada hem dış ekonomik ilişkilerde çok boyutlu, çok katmanlı ilişkileri geliştirmektir. BRICS doğu batı kutuplaşmasını andırıyor. Popülaritesi artıyor. Türkiye'nin üyelikle alakalı statüsüne gelince Türkiye'ye ortak üyelik teklif edildi. Bu BRICS 'in geçiş süreci. BRICS 'e girmek dünyanın bütün önemli platformlarıyla iş birliği yapmak açısından Türkiye'ye önemli bir kazanım getirir."

İSRAİL'LE TİCARETİN DURDURULMASI

Bolat, "İsrail'e ticaret iddialarıyla Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak İsrail'in bu saldırılarını durdurma çabası içindeyiz. Türkiye bütün diplomatik yolları denedi. 85 bin ton sağlık yardımını 8 aylık süre zarfında bölgeye ulaşmasını sağladık. Aralık başlarında 10 günlük bir ateşkes sağlandı. İsrail'in katliamları hızlanmaya başlayınca ticaretin azaltılması için çok büyük bir çaba sarf ettik ve oranları düşürdük" dedi.