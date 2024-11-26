Rus ilticacı, nükleer üsse dair sırları ortaya çıkardı

2022 Şubat'ında Ukrayna'ya tam ölçekli Rusya saldırısı başladığında, Anton'un görev yaptığı nükleer silah üssü tam savaş alarmına geçirildi. Anton, Rus nükleer kuvvetleri subayı olarak, savaşın ilk günü tüm silahların deniz ve hava operasyonlarına hazır hale getirildiğini belirtti.

Anton'un ifadeleri, Rus nükleer kuvvetlerinin gizli işleyişine ışık tutuyor. Üst düzey güvenlik önlemleriyle kontrol edilen üste herkesin profesyonel asker olduğunu ve sürekli yalan makinesi testlerine tabi tutulduğunu söyledi. Ayrıca, askerlerin ailelerinin ziyareti için bile önceden FSB'ye başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

SAVAŞ KARŞITI TUTUMU NEDENİYLE CEZALANDIRILDI

Anton, üstlerinin kendisine, Ukraynalı sivilleri düşman olarak gösteren propaganda materyalleriyle askerlerine ders vermesini emrettiğini ifade etti. Bu "suç teşkil eden" emri reddeden Anton, ceza olarak başka bir bölgeye saldırı tugayına gönderildi. Savaş karşıtı duruşu nedeniyle cepheye sürülmek istendi.

Cepheye gitmeyi reddeden Anton, bir gönüllü grup yardımıyla Rusya'dan kaçtı. Kaçış sürecinde FSB'nin sıkı takibi altında olabileceği için büyük risk aldığını belirtti. Şimdi gizli bir konumda, düşük profilli bir yaşam sürdürüyor ve diğer askerlerin kaçışına yardım ediyor. Ancak bu, onun hayatını daha da tehlikeye atıyor.

RUSYA'DA ARTAN MUHALEFET

Anton, birçok Rus askerinin savaşa karşı olduğunu ve kaçmaya çalıştığını vurguladı. İlticacıları destekleyen "Idite Lesom" adlı gönüllü grup, aylık yaklaşık 350 kaçış talebi aldığını belirtti. Ancak, kaçmaya çalışanlar için riskler büyüyor; bazıları öldürülürken, bazıları Rusya'ya zorla geri götürülüp yargılanıyor.

Anton, Rusya'nın nükleer cephaneliğinin işlevselliği konusunda şüpheci olan Batılı uzmanların yanıldığını savundu. Rusya'nın nükleer silahlarının sürekli bakım altında olduğunu ve savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Kremlin ise yeni bir nükleer doktrinle, konvansiyonel saldırılar karşısında dahi nükleer silah kullanma olasılığını artırdı.

Anton, hikayesini anlatarak Rusya'nın nükleer politikalarına ve savaş karşıtı muhalefete dikkat çekmek istiyor. Ancak, bu duruşunun kendisini hedef haline getirdiğini kabul ediyor: "Ne kadar çok yardım edersem, beni öldürmeye çalışmaları o kadar olası."