“Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5’inciyiz”

Enerji Fuarcılık tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi, her sene olduğu gibi enerji sektörünün nabzını tutuyor. Zirve Başkanı Mustafa Akıncı'nın konuşmasıyla açılan zirvede, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın yanı sıra Mehmet Abbasoğlu, Hakan Safi, Ali Kopuz da konuşmalarıyla açılışta yer aldı. 14. Türkiye Enerji Zirvesi açılışında son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan sahneye çıktı. Tancan konuşmasında Türkiye'nin elektrik, doğalgaz, petrol gibi alanlarda Türkiye'nin gelişimini ortaya koyarken, altyapı çalışmalarının da son hızla devam ettiğini belirtti.

Elektrik talebinin yılda yüzde 4.4 oranında arttığını belirten Tancan, "Bu yüksek talep artışını karşılamak için uyguladığımız politikalarla elektrik kurulu gücümüzü bugün itibarıyla 115 bin megavata yükseltmiş durumdayız. Elektrik üretim altyapımızı geliştirirken aynı zamanda önemli bir dönüşüme de imza atıyoruz. Rüzgar ve güneş kurulu gücümüz neredeyse sıfırken bugün 31 bin megavatın üzerine çıkmış durumdadır. Devrede bulunan rüzgar ve güneş enerji santrallerinde üretilen elektrik ülkemizdeki tüm konutların yıllık elektrik tüketimini karşılamaktadır" diye konuştu.

'İSTİŞARELER DEVAM EDECEK'

Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü ile Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sırada olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı, elektrik talebinde de Avrupa'da Almanya ve Fransa'dan sonra 3. sırada olduğunu belirtti. "Elektrikli araçlar, dijitalleşme ve yapay zekanın da etkisiyle ülkemizde enerji talep artışı devam edecektir. Bu talebi karşılarken elektrik üretim portföyümüzü 2053 net sıfır emisyon hedeflerine uyumlu olarak arttırıyoruz" dedi.