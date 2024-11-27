Komisyon Aralık’ın ilk haftası toplanıyor

Yeni yıla girmemize bir ay kalmışken herkesin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarihte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün gün yaptığı konuşmada tarih verdi. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin Işıkhan, şöyle söyledi: "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

DİKKATE ALINACAK

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

2024 yılında tek zam yapılarak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Aralık ayında toplanacak komisyonun 2025 yılı için alacağı karar dört gözle bekleniyor.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak. Belirlenecek ücret; kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlere de etki edecek.

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.