Ticari araç sürücü belgesine güncelleme geldi

Tüm Eğitim Dernekleri Federasyon (TÜMEDEF) Başkanı Talat Yıldız, yük ve yolcu taşımacılığı için alınması gereken SRC (sürücü) ve psikoteknik belgesi bedellerinin yeni yılda artacağını belirtti. Ticari araç kullanan şoförlerin bu belgeyi alma zorunluluğu bulunduğunu söyleyen Yıldız, fiyatların yüzde 40 oranında artacağını ifade etti. TÜMEDEF Başkanı Talat Yıldız, SRC belgesi alımlarında 2025 yılından itibaren hayata geçirilecek yeni düzenlemeler konusunda bilgi verdi. Yıldız, ticari araç kullanan şoförlerin bu belgeyi alma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatıp, "4925 sayılı kanuna istinaden karayollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler bu belgeyi almak zorunda. Federasyon olarak yeni yılda bazı önerilerimiz oldu ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. Psikoteknik belgesi 5 yılda bir yenileniyor. Tehlikeli taşımacılık yapan şoförlerin belgesi 5 senede bir değişiyor. Ticari araç kullanan şoförlerin belge alma zorunluluğu olduğundan buna dikkat etmesi gerekir. Yeni yılda haçlar artacağı için şoförlerin bu belgeleri bir an önce almaları iyi olur" dedi.