Yeni yasa teklifi hazırlandı! İlaçta bekleme bitecek fiyatlar düşecek

7- SGK'DA YURTDIŞINDAN İLAÇ GETİRTEBİLECEK Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülecek yasa teklifinde SGK'ya da yurtdışında ilaç getirtmenin yolu açılıyor.

Yurtdışından getirilen ilaçlar, geri ödeme kapsamındaki ilaçlar içinde yüzde 4.5 oranında.

SGK'nın devreye girmesiyle vatandaş 2 aydan daha fazla süre beklemek zorunda kaldığı ilaçlara daha hızlı ve etkin şekilde kavuşacak. Aracı bir eczacılık firması devrede olmadığı için yurtdışından getirtilecek ilaçların fiyatları ciddi oranda düşecek.

İlaçları gümrükten alınması, evlere kadar transferinden SGK sorumlu olacak.

8-BUGÜNE KADAR KAÇ İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI?

2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken 2024 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 8 bin 443 adet yurt içi ruhsatlı ve 402 adet yurt dışından temin edilen olmak üzere toplam 8.845 ilaç geri ödeme kapsamında. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan döneminde Haziran 2023'ten bu yana 740 adet yurt içi ruhsatlı, 17 adet yurt dışından temin edilen ilaç geri ödeme listesine ilave edildi.