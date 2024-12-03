Otomotivde 11 aylık ihracat 34 milyar dolara yaklaştı

Otomotiv endüstrisi, Türkiye'nin dış satımında zirvede kalmaya devam ediyor. Son dönemde üretim potansiyeli ve Avrupa'ya yakınlığının etkisiyle küresel otomotiv üreticilerinin merkezi konumuna gelen Türkiye'de otomotiv ihracatındaki pozitif ivme dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 486 milyon 297 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin otomotiv ihracatı ise Ocak-Kasım 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış göstererek 33 milyar 731 milyon 566 bin dolar oldu. Kasım ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 yükselişle 3 milyar 241 milyon 318 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde otomotiv endüstrisinin ihracatının toplam ihracattaki payı ise yüzde 16,4 olarak hesaplandı.

Otomotiv sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 19,6 milyar dolarlık otomotiv ana sanayi, 13,7 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi, 245,6 milyon dolarlık otomotiv sanayi diğer taşıt araçları, 9,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ihracatı yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat 4,4 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3 milyar 828,9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 827,6 milyon dolarla Fransa, 3,1 milyar dolarla İtalya ve 2,3 milyar dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Birleşik Krallık zirvede yer aldı. Ocak-kasım döneminde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 860,3 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 337,9 milyon dolarla Slovenya, 292,9 milyon dolarla İtalya, 277,2 milyon dolarla Romanya ve 147,6 milyon dolarla ABD izledi.

Otomotiv endüstrisi, Slovenya'ya 1,6 milyar dolarlık, ABD'ye 1,1 milyar dolarlık ve Romanya'ya 1 milyar 73,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT KOCAELİ'DEN

İl bazında bakıldığında, yılın 11 ayında otomotiv sektöründe en fazla ihracat 8,6 milyar dolarla Kocaeli'nden gerçekleşti. Söz konusu dönemde, İstanbul'dan 7,6 milyar dolarlık, Bursa'dan 6,9 milyar dolarlık, Sakarya'dan 5,1 milyar dolarlık, Ankara'dan 1,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.