Merkez Bankası iskonto oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, teminat iskonto oranlarında indirime gitti. Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, iskonto oranlarının düşürüldüğü vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer aldı; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir. Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde "Piyasalar ile İlgili Mevzuat" bölümünden erişim sağlanabilir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."