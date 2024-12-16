Çin’den Türkiye’ye yatırım dalgası

BATI Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımıyla Çinlilerin ülke ve bölgeye ilgisinin arttırdığını bildirdi. Güler, BASBAŞ'ta bir milyon metrekare parselin altyapısı ve kamu binalarının tamamlandığını, inşa ettikleri ilk üretim tesisinin 6 bin 500 metrekaresinin yatırımcıya kiraladığını söyledi. Güler, "İkinci binamızı yatırımcıya vermek için aralık ayında tamamlayacağız. Şu an 13 bin metrekare kapalı alan hazır ve bunlar da bittiğinde 30 bin metrekare kapalı alan yaratacağız. Kapalı alan için 3 yatırımcı şu an hazır ve gelecek yıl üretime başlayacak" dedi.

Avrupalı yatırımcılarla görüştüklerini aktaran Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımlarının önemine değindi.

'CİDDİ İNCELEMELERİ VAR'

FARUK Güler, son 20 yıldır Çinli şirketlerin zaman zaman Türkiye'ye gelip yatırım ortamını incelediğini ifade ederek şunları kaydetti: "Ama son bir yıldaki ilgiyi ben daha öncesinde görmedim. Geçmişte gelerek inceleme yapıp döner ve ses gelmezdi. Şu an ise değişik sektörlerde Çinli şirketlerin ciddi şekilde araştırıp burada yatırım için uğraştıklarını görüyoruz. 20 yıldır ilk defa bu yıl Çinlilerin çok ciddi incelemeleri ve görüşmeleri var."