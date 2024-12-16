Trafik sigortasında yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasında kritik değişiklikler hayata geçirildi. Bu değişiklikler, hem sürücüler hem de sigorta acenteleri için önemli etkiler taşıyor. 2025 yılının Ocak ayında, trafik sigortası primlerine araç türüne göre yüzde 5 ile 10 arasında tek seferlik bir artış yapılacak. Ayrıca, sigorta teminatları yüzde 50 oranında artırılacak.

HER YIL GÜNCELLENİR

Sigorta poliçelerinin iptali durumunda ise acentelerin alacağı komisyon oranı yükseltilecek. Zorunlu trafik sigortası, kaza durumunda karşı tarafın aracında meydana gelen hasarları ve araçtaki kişilere yönelik sağlık ve bedensel (sakatlık, ölüm) zararları teminat limitleri dahilinde karşılar. Bu teminat limitleri her yıl güncellenir. 2024 yılı için araç başına maddi teminat tutarı 200 bin TL, kaza başına ise 400 bin TL olarak belirlenmiştir.

YÜZDE 50 ARTIŞ YAPILDI

1 Ocak 2025'ten itibaren teminatlar ve trafik sigortasındaki tavan fiyatlar değişecek. Bu konudaki değişiklikler dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) da bir açıklama yaptı. Buna göre, hak sahiplerinin zararlarının ekonomik koşullara uygun şekilde tazmin edilmesi amacıyla teminat tutarlarında yüzde 50 artışa gidildi. Bir başka deyişle teminat tutarları maddi zararlarda 200 bin liradan 300 bin liraya, bedeni zararlarda ise 1.8 milyon liradan 2.7 milyon liraya yükseldi.

TAVAN FİYAT DEVAM EDIYOR

'Trafik'teki diğer değişiklik ise azami trafik sigortası fiyatlarıyla ilgili. Trafik sigortasında 12 Nisan 2017'den beri 'tavan fiyat' uygulanıyor. Sigorta şirketleri belirlenen limitleri aşmadan poliçe düzenliyor. Fiyatlar sıfır ve sekiz arasında müşteri riskine göre tespit edilen basamaklara göre belirleniyor. Kaza yapmayanlar 8'inci basamağa kadar çıkıyor ve ödeyecekleri prim hasarsızlık indirimiyle düşüyor. Sık kazaya karışanların ise sıfıra doğru yaklaştıkça ödeyeceği tutar artıyor. Fiyatlar illerin kaza skoruna göre de küçük değişiklikler gösteriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak azami primlere; taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 eklenerek uygulanacak. Örneğin; İstanbul'da 4'üncü basamak hususi araç sahibi bu ay 10 bin 888 lira olan azami poliçe fiyatı, ocakta yüzde 5 artışla 11 bin 432 liraya çıkacak. Yine İstanbul'da sık kazaya karışan taksicinin ödeyeceği azami prim de 77 bin 511 liradan 85 bin 262 liraya yükselecek. Bu tek seferlik artışlara ocak ayı için bir de yüzde 0.75'lik ekleme yapılacak.

ENGELLIYE INDIRIM

YAPILAN bir diğer düzenleme ise engelli bireyleri ilgilendiriyor. Buna göre SEDDK, uygun görürse engelli bireyler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanmasını sağlayacak. Trafik sigortasında mayıs itibarıyla yeni sisteme geçilmişti. Böylece aylık artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirleniyor. Endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Yani ödenecek prim miktarında, araçların modeli, yaşı ve ikamet edilen bölgenin yanı sıra endeksi oluşturan fiyatların değişimleri de etkili oluyor. Bu maliyet endeksine göre ekimde yüzde 3.5 artan poliçe fiyatları, kasımda yüzde 2.5, aralıkta ise yüzde 1.7 zamlandı.

HAVUZDA DEĞIŞIKLIK VAR

ZORUNLU trafik sigortasında 2017 yılından bu yana uygulanan riskli sigortalılar havuzunun kapsamı ve dağıtım esasları değiştirildi. Yapılan değişiklikle kamyon ve çekici araç grupları kapsam dışına çıkarılarak havuz daraltılmış oldu. Ayrıca havuz sonuçlarının şirketlere dağıtım yönteminde artık sadece üretim payı faktörü kullanılacak. Bu da riskin şirketler arasında adil dağılımını sağlayacak. Bir başka deyişle küçük sigorta şirketlerinin payına göre üstlendiği risk de azalmış olacak.

ACENTEYE DE DESTEK

TRAFİK sigortası poliçesinin sonlandırılması durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden asgari prim tutarları brüt asgari ücretin yüzde 2'sine endekslendi. Düzenlemeye göre, bu şekilde hesaplanacak tutarın yüzde 80'i acente komisyonu olarak tahakkuk edecek. Şu anda brüt asgari ücret 20 bin 2 lira. Eğer araç sahibi 10 bin liraya yaptırdığı trafik sigortasını 1 gün sonra sonlandırmışsa bu işlem nedeniyle 400 lira kesinti yapılacak. Bu tutarın 320 lirası acentede kalacak. Kesinti sonrası sigorta yaptıran 9 bin 600 liralık prim iadesi yapılacak. 2024'teki uygulamada acenteye kalan tutar 200 liraydı. Dolayısıyla yeni düzenlemeyle acentelere kalacak tutar asgari ücret zammına bağlanmış olacak.