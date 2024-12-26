Gelir İdaresi Başkanlığı 820 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları...

Gelir İdaresi Başkanlığı 820 (sekiz yüz yirmi) Gelir Uzman Yardımcısı alacak. İlanda sınav tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar da paylaşıldı. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım şartları ve detaylar...
Gelir İdaresi Başkanlığı 820 (sekiz yüz yirmi) Gelir Uzman Yardımcısı alacak. İlanda sınav tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar da paylaşıldı. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım şartları ve detaylar...
SINAV TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavının yazılı bölümü 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.45'te, Ankara'da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacaktır.
- Sınav ücretini yatırarak sınava başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinecektir.
- Sınav, saat 13.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, - Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan'dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir.
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 (altmış beş) ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.
Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır. 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 19 Mart 2025 tarihi olacaktır.
Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.