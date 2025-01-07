Kıdem tazminatı tavanı netleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan artış kararıyla ilgili genelgeyi imzaladı. Böylece sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.Genelge ile birlikte kıdem tazminatı tavanı, 2025 yılının ocak-haziran dönemi için 41 bin 827 liradan 46 bin 655 liraya yükseldi.

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar ise 26 bin 4 liraya yükselmişti.Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. Böylece SGK brütü 46 bin 655 liranın üzerinde olan tüm maaşlar tavan rakamdan tazminat alacak.