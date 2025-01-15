Çocuk yardımları 5 sene sürecek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni evleneceklere 150 bin liralık kredi sağlanacağını ve annelere bakım parasının artırıldığını müjdelemişti. Bu açıklamalarla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hem ailelerimizi, hem doğurganlık, hem genç ve dinamik ve sağlıklı nüfus yapımızı destekleyecek bazı çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi.

'DÜZENLİ YATACAK'

Doğum yardımı ile ilgili de konuşan Bakan Göktaş, "2015 yılında başlattığımız bir destek vardı. Şimdi 1 Ocak 2025'ten itibaren başlattığımız bir destek programı var. İlk çocuk için 5 bin, ikinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Göktaş, "4 saat içerisinde destek fonu için 4 bin 311 sayısına ulaştık" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Bakan Göktaş, "Evlilik kredisi 81 ilde bütün gençler için devreye giriyor. Çiftlerimiz e-Devlet üzerinden başvuruları yapabilir. Evlenecek çiftlerimizin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. 2-3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Evlilik öncesi eğitim programına katılıyorlar. Evlendikten sonra da onları 6 ay sonrasında hanelerinde ziyaret gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Ev hanımları ile çalışan kadınların doğurganlık oranlarında çarpıcı bir fark olmadığına vurgu yapan Bakan Göktaş şöyle söyledi: "Yaptığımız çalışmalarda ev hanımlarının doğurganlık hızı 1,72, çalışan kadınların oranı 1,38. Bu sebeple çalışan kadınlar için esnek çalışma sistemleri geliştiriyoruz. Diğer yandan kreş yardımları çok kıymetli. Zaten bakanlığımızın halihazırda mevcut kreşleri vardı. Bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız" dedi.

NURGÜL YEŞİLÇAY'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

ÜNLÜ oyuncu Nurgül Yeşilçay da Aile Yılı kapsamında açıklanan müjdelerle ilgili sevgilisi Necati Kocabay'a manidar bir paylaşımda bulundu. Yeşilçay paylaşımında, "Yeni evlenenlerle 150 bin kredi!! Eeee ne diyorsun Necati?" ifadelerine yer verdi.