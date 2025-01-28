Yapay zeka depremi! Bitcoin’de kan kaybı: Sert çakıldı

Piyasalar bu hafta perşembe günü açıklanacak FED faiz kararlarının sonucuna yönelik beklentilerle fiyatlandı. ABD ekonomisindeki gelişmeler kripto para piyasalarında fiyatlanmaları etkileyecek. Çin merkezli DeepSeek ise küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına neden oldu. Dün kripto para piyasalarında baş döndüren gelişmeler yaşandı. İşte Bitcoin ve kripto para piyasalarında son gelişmeler...

BİTCOİN İÇİN REKOR TAHMİN

Trump'ın gelmesiyle rekor kırması beklenen Bitcoin, dün 24 saate yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 100 bin doların altına kadar geriledi. Artan satış baskısıyla değer kaybetmeye devam eden Bitcoin uzmanlara göre, yüksek faiz oranlarının söz konusu olması halinde daha fazla düşebilir. Kripto para ticaret platformı olan BitMEX'in kurucusu Arthur Hayes, uzun vadede Bitcoin için olumlu bakış açısını korurken kısa vadede 70 bin dolara seviyelerine kadar değer kayıplarının yaşanabileceğini ifade ediyor. Buna karşın merkez bankalarının gelecek dönemde enflasyon rakamlarındaki iyileşmelere bağlı olarak genişlemeci para politikaları uygulaması halinde Bitcoin'de 250 bin dolar seviyelerinin gelebileceği de ifade ediliyor. Bitcoin salı günü bir önceki işlem seansına göre yüzde 1,05 artarak 102,706 dolar bandında işlem görmeye başladı.

DEEPSEEK PİYASALARI ALT ÜST ETTİ

Çin'in geliştirdiği düşük maliyetli yapay zeka DeepSeek, teknoloji hisselerinde satış baskısını hızlandırdı. NVIDIA'nın hisseleri %10 değer kaybederek 500 milyar dolar düştü. Teknoloji hisselerinde yaşanan bu değer kaybı kripto para gibi riskli varlıkların fiyatlarında düşüşlere neden oldu. Cuma günü kapanışta 142,62 dolar olan ABD'li çip devi Nvidia'nın hisse fiyatı, dün 117,26 dolara kadar geriledi. Çip şirketinin hisselerindeki bir günlük kayıp yüzde 18'e yaklaştı.

FED FAİZ KARARI İÇİN PAS GEÇECEK BEKLENTİSİ

Bu hafta perşembe günü FED faiz kararını açıklayacak. Piyasalar FOMC toplantısında, faiz oranlarının sabit tutulmasını bekliyor. CME'nin FedWatch aracına göre faiz artışı ihtimali %0,5.