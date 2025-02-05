‘Döviz alımı yetkili bürolardan yapılmalı’

MANİSA Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen, yetkili müesseseler dışında döviz ticareti yapan kuyumcuların ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalacağını beyan etti. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında yetkisi olmayan işletmelerin kapatılmaya kadar gideceğini ve döviz alım satımının bu konuda yetkili döviz büroları tarafından yapılması gerektiğini aktardı.

Özşen yaptığı açıklamada, "Kuyumculuk Yönetmeliği kapsamında herhangi bir emtianın ya da taşınmazın işletme tarafından emanete alınması yasaklanmıştır. Bu şekilde işlem yapan müesseselerin tespit edildiği takdirde yönetmelik gereği yaptırımlar ile karşı karşıya kalacaktır" açıklamasıyla dikkat çekti.