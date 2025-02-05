İzmir Şehir Hastanesi yabancılara da şifa dağıtıyor

İzmir Şehir Hastanesi hizmete açıldığından beri binlerce hastayı tedavi etti. Sağlık turizmi kapsamında öncü olan Şehir Hastanesi, bu kapsamda 31 ülkeden 200 hastaya şifa dağıttı.

BİRİM OLUŞTURULDU

Biri genel, diğerleri kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, onkoloji, fizik tedavi ve adli psikiyatri olmak üzere 6 ayrı hastanenin bulunduğu 2 bin 60 yatak kapasiteli İzmir Şehir Hastanesi, adeta dev sağlık kompleksinden oluşuyor. Kemik iliği, organ nakli, inme, uyku ve hiperbarik oksijen tedavi merkezlerinin de bulunduğu hastane, açılışından bu yana bir yılda 3 milyon hastaya hizmet verdi.

Benzerleri arasında Türkiye'nin dördüncü büyüğü olan İzmir Şehir Hastanesi'nde 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı ve 30 da diyaliz yatağı bulunuyor.

Yurt dışından gelen hastalar ilk tercihlerinin İzmir Şehir Hastanesi olduğunu söylüyor.

İzmir ve Ege Bölgesi'nin yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde yaşayanlara da hizmet veren hastane, sağlık turizmi açısından dünyanın birçok yerinden gelenlerin adresi oldu. İzmir Şehir Hastanesi Yurt Dışı Sağlık Birimi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Utku Kubilay, hastane açıldıktan sonra hızlı şekilde 6 kişiden oluşan sağlık turizmi birimini oluşturduklarını söyledi. Kubilay, şöyle konuştu: "Bir yıl boyunca 31 ülkeden başvuran hastalarımız oldu. ABD ve Kanada'dan gelen hastalarımız oldu. Yine Almanya, Finlandiya, İsveç gibi Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu'dan Tayland, Endonezya, Madagaskar gibi coğrafyalardan başvuran hastalarımız var. Bir yılda 200 yabancı hastamıza yatarak ve ayaktan olmak üzere tedavi hizmetleri sunduk. Hastanemizin 100'e yakın profesör ve doçent kadrosuyla önümüzdeki dönemde dünya çapında ön plana çıkacağını düşünüyoruz."

Aruln Aboshl'in ameliyatı için aile Libya'dan geldi.

LİBYA'DAN GELDİLER

LİBYALI Nhshe Ahaele 2 yaşındaki kızı Aruln Aboshl'in biyonik kulak ameliyatı için 3 hafta önce İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını ifade etti. Ülkesindeki sağlık hizmetinin sınırlı olduğunu dile getiren Ahaele, "Türkiye'ye geldik, bizimle yakından ilgilendiler" dedi. Baba Kamil Aboshl ise İzmir Şehir Hastanesi'nin biyonik kulak ameliyatında çok iyi olduğunu öğrenince hiç düşünmeden Türkiye'ye yola çıktıklarını belirtti. Biyonik kulak ameliyatı yapan Prof. Dr. Abdullah Dalgıç da ameliyatın başarılı geçtiğini, cihazın dış parçalarının da takılmasıyla çocuğun ilk kez Türkiye'de duymasını planladıklarını dile getirdi. Hastanelerine gelen yabancı hasta sayısının arttığını vurgulayan Dalgıç, bir yıllık süreçte dünyanın farklı ülkesinden 4 çocuğa biyonik kulak ameliyatı yaptıklarını belirtti.