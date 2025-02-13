Brent petrolün varili 74,39 dolardan işlem görüyor

Dün 76,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 74,39 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ereceğine yönelik haber akışı etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) dün yayımlanan raporuna göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artışla 427 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldi. Beklentiler, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin üzerindeki yükseliş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin azaldığına işaret ederek, petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. TÜFE aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendiriyor. Bu durum ülkede talebin azalacağı öngörülerini güçlendirerek fiyatları baskılıyor.

Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılacağı ihtimalinin güçlenmesi de piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, barışa ulaşma imkanları hakkında konuştuklarını bildirdi.

Zelenskiy, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında kendisiyle bilgi paylaştığını belirterek, "Ukrayna, herkesten çok barış istiyor. Rusya'nın saldırılarını durdurmak, güvenilir ve kalıcı barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlarımızı belirliyoruz. Başkan Trump'ın dediği gibi, yapalım bunu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ocakta petrol üretiminin düştüğünü açıklaması, fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçti.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 121 bin varil azalarak 26 milyon 678 bin varile geriledi. Söz konusu veriler piyasada arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 76,42 doların direnç, 73,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.