Promosyon yarışı! Milyonlarca emekli banka değiştirmek için bekliyor... Mart ayında som rakamlar ne?

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında mart ayında kıyasıya bir yarış yaşanması bekleniyor. Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 20 bin lirayı aşmıştı. Emeklilerin yılbaşı zammından önce aylık ödemelerinin üzerlerinden yapılmasını isteyen bankalar, promosyonlarını duyurmuştu. Nakit promosyon dışında bankalar emekliler için avantajlı kredi faizi oranı, kredi kartına bonus lira ilavesi ve ücretsiz havale gibi bazı olanaklar da sunuyor.

Emekli promosyonları için kamu bankalarıyla SGK arasında yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. Kamu bankalarının promosyonda artışa gitmesi halinde, özel bankalar da promosyonlarını yukarı çekecek.

Pek çok promosyon kampanyasının ay sonunda sona ermesiyle, emeklilerin aylıklarında yeni bir yarış yaşanacak. Halihazırda bankaların emekliler için uyguladığı bazı promosyonlar şöyle:

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

Bankaların emekliler için uyguladığı bazı promosyonlar şöyle:-

- Yapı Kredi Bankası 31 Aralık'a kadar 3 yıllık taahhüt veren emeklilere 10 bin liraya kadar olan aylıklar için diğer kalemler hariç promosyon olarak 6 bin 250 lira verirken, bu rakam 20 bin lira ve üzeri aylık alanlarda fatura talimatı, mobil uygulamaları kullanma ve kredi kartı harcaması şartıyla 20 bin liraya kadar çıkıyor.

- TEB ise 12 bin liraya kadar nakit promosyon verirken, bu rakam 2 veya üzeri (elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödemesiyle 21 bin liraya çıkıyor.

- Garanti Bankası'nın yine yıl sonuna kadar süren kampanyasında 15 bin liraya kadar promosyon sağlanıyor, ayrıca gelir belgesi olmadan da kredi imkanından faydalanılabiliyor.

- ING BANK aylık tutarına göre koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, en nakit promosyonlarıyla bu rakam 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bankanın kredi kartını tercih eden emekliler ayrıca 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans veya 2 bin TL bonustan yararlanabiliyor.

- Akbank 31 Aralık'a kadar aylıklarını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl taahhüt verün müşterilere 15 bin TL'ye varan promosyon sağlarken, fatura talimatı ve chip-para ile tutar 17 bin 500 liraya çıkıyor.

- İş Bankası 5 bin TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödüyor.

- Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank da diğer bankalarda olduğu gibi 3 yıllık taahhüt icin 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.

- QNB 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve emekli kredi kartından yıllık bin 200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL'ye varan emeklilik promosyonu veriyor.

'MASADA EMEKLİ YERİNİ ALMALI'

Emekliler ise promosyon zamlarının rutin hale getirilmesi ve tutarın belirlendiği masada emeklinin de olmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, promosyonların 3 yıl için belirlendiğine dikkat çekerek, "3 yılda emekli aylıklarına 6 kez zam geldi, promosyon hep sabit kaldı" dedi.

Promosyonların belirlendiği masada emeklilerin de temsil edilmesi gerektiğini dile getiren Ergün, Yetkililerden beklentimiz, her 6 ayda bir artan emekli aylıklarına paralel artış gösteren bir promosyon sisteminin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmalarıdır. Ayrıca bir tespit komisyonu da oluşturulup, bu komisyonda emeklilerin de temsilinin sağlanmasıdır" ifadesini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ VAR

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde de artış beklentisi var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere halen 3 bin lira olarak ödenen emekli ikramiyelerinin 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında bir rakama çıkarılacağı iddiaları için "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltilmişti.