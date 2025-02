Et fırsatçıları Ramazan öncesi yine sahnede!

Ramazan ayı öncesinde ESK'nın vatandaşa ucuz et sağlaması piyasayı bozmaya çalışan 'baronları' ürküttü. Facebook ve WhatsApp'tan gruplar kuran spekülatörler, fiyatı artırma peşinde.

ET SPEKÜLATÖRLERİ YİNE DEVREDE

Ramazan ayına sayılı günler kala et spekülatörleri yine devreye girdi. Bu ayda et tüketiminin yüksek olmasını fırsata çevirmek isteyen spekülatörler, fiyatları artırmak için her türlü yolu deniyor.

Piyasaya mal vermemek için direnen, küçük üreticiyi de hayvanını kesmemesi için baskılamaya çalışan spekülatörler, Facebook ve WhatsApp'ta gruplar kurarak fiyatları artırmanın yolunu arıyor.