Türk somonu üretimi 100 bin ton oldu

Türk su ürünleri sektörü 2024 yılında ihracatta 2 milyar dolar barajını ilk kez aşarken, Türk somonu son 5 yılda ihracatını 17 kat artırarak büyük bir başarı hikayesi yazdı. Türk somonu üretimi 10 yıl önce 5 bin ton iken, günümüzde 100 bin tona ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye'nin Türk somonu ihracatı 2019 yılında 29 milyon dolar iken, sonrasında ihracatını her yıl katlayarak 2024 yılı sonunda 498 milyon dolara ulaştı. Rusya Federasyonu 356 milyon dolarla Türk somonu ihracatında açık ara liderliğini sürdürürken; Almanya'ya 36 milyon dolarlık, Vietnam'a 26 milyon dolarlık Türk somonu gönderildi.

HEDEF 2,5 MİLYAR DOLAR

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, son 5 yılda Türk somonu ihracatının 17 kat artış gösterdiğini dile getirerek "Sektör olarak 2027 yılında hedefimiz 2,5 milyar dolara ulaşmak" açıklamasını yaptı.