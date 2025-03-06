Balıkesir’de 75 konaklama tesisi kapatıldı

BALIKESİR'DE Ocak ve Şubat ayında 525 otel ve tesis denetlenirken, 75 tesis çeşitli nedenlerle mühürlendi. Balıkesir Valiliği, il genelinde gerçekleştirilen konaklama tesisi denetimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan konaklama tesisi denetimleri sonucu 525 tesis denetlenmiş, turizm işletme belgesi alamayan veya almayan 31 tesis, kendi talebine istinaden 31 tesis, kendi talebine istinaden 20 tesis, itfaiye raporunda eksik tespit edilen 15 tesis ve diğer nedenlerle 9 tesis olmak üzere toplam 75 tesis ilgili belediyelerce mühürlenerek, kapatıldı." AÇIKLAMADA ayrıca, bütün ilçelerde turizm işletmesi ve basit konaklama işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile müstakil plaj işletmesi denetimlerine devam edileceği bildirildi.