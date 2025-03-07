5G teknolojisinde yerli girişimlerle işbirliği artıyor

TÜRKİYE 5G teknolojileriyle tanışmaya hazırlanırken, yerli girişimler 5G teknolojilerinin kullanımında Türk mühendislerin katkısı artmaya devam ediyor. Yerli ekosistemin artması dışa bağımlılığı azaltırken telekom gibi kritik sektörde önemli avantajlar sunuyor. Türkiye'de 5G Teknoloji birikimi ve öncü çalışmalarıyla 5G'de yerli ekosistemin gelişmesini destekleyen Türk Telekom, bu alanda milli çözümler sunmak için stratejik iş birliklerine imza atmayı sürdürüyor.

TÜM FİRMALARA TEBRİK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk Telekom'un öncülüğünde Argela firmamızla beraber Etiya ve i2i firmalarımızın 5G özellikle geçiş sürecinde özellikle yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi, bunların Türkiye'de üretilmesi noktasında bir anlaşma yaptılar. Başta Türk Telekom olmak üzere bütün firmalarımızı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki sene 5G'nin sinyalini almış olacağız. Testlere geçtik. Türk Telekom bu anlamda da kapsama alanını genişletmeye başladı. İnşallah yerli ürünlerin çok çok daha kullanıldığı bir 5G sistemini ülkemizde tesis etmiş olacağız. Ben başarılarınızın devamını diliyorum ve sizleri kutluyorum" dedi.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK

TÜRK Telekom'un yatırımlarını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştirdiğinin altını çizen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ülkemizi bir teknoloji üssüne dönüştürme hedefiyle, teknoloji bilgi birikimimizi milli teknolojilere aktarmak ve 5G'nin yerlilik oranını artırmak adına durmaksızın çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi. Türk Telekom, endüstrilerdeki talebi karşılamak ve son kullanıcılara özel bağlantı hizmeti sağlamak için Argela ve Etiya ile yerli 5G Şebeke Dilimleme (Network Slicing) teknolojilerini geliştireceğini açıkladı. Türk Telekom, i2i Systems'in geliştirdiği yerli ve milli ücretlendirme çözümü olan 5G CHF (Charging Function) ile operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

5G GEMİ ALGILAMA TESTİ

TÜRK Telekom, Avrupa'nın ilk kapsamlı 5G-Advanced (5G-A) gemi algılama testlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirdi. Bu çalışma, ZTE iş birliğiyle ve İstanbul Avcılar Kumport'taki 5G-A Endüstriyel Mobil Şebekesi kullanılarak, Entegre Algılama ve İletişim (ISAC, Integrated Sensing and Communication) teknolojisi ile başarıyla tamamlandı. Denizlerde ve limanlarda daha güvenli bir ulaşım için, gemilerin üzerinde ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan 5G-A şebekesi sinyalleri ile anlık algılanma ve takibine olanak tanıyan ISAC teknolojisi, mobil teknoloji endüstrisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan ve her yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.

5G İLE AKILLI ŞEHİRCİLİK ALANINDA AVRUPA'DA BİR İLK

TÜRK Telekom'un, 5G-Advanced RedCap teknolojisi kullanarak gerçekleştirdiği akıllı şehircilik uygulaması tanıtıldı. 5G RedCap teknolojisinin Avrupa'da ilk kez akıllı ulaşım uygulamalarında kullanıldığı denemede; yapay zekâ ve anlık video analitik teknolojilerinden yararlanılarak Akıllı Yol Süreç Tespiti ve Sürücü Takip konularında başarılı sonuçlar elde edildi. Hayata geçirilen öncü uygulama, araçların birbiriyle iletişim kurduğu geleceğin ulaşım teknolojilerinin de temelini oluşturuyor.

GELECEĞİN TEMELİ

TÜRK Telekom, Huawei ve yerli teknoloji şirketi Ithinka, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun katılımıyla akıllı şehircilik kapsamında hayata geçirilen güvenli ulaşım uygulamasını tanıttı. 5G-Advanced RedCap teknolojisinin Avrupa'da ilk kez bir ulaşım projesinde kullanıldığı denemede, yapay zekâ ve video analitik destekli yol süreç tespit ve sürücü takip hizmetleri İstanbul Ümraniye'de 5G-Advanced şebekesi ile test edildi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Gerçekleştirdiğimiz uygulama geleceğin ulaşım teknolojilerinin temelini oluşturuyor. 5G-Advanced RedCap teknolojisi Avrupa'da ilk kez bir akıllı ulaşım çalışmasında test edildi. Yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında hayata geçirdiğimiz yenilikçi çözümlerle, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.