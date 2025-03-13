SON DAKİKA: Ünlü ekmek markasının reklamları durduruldu! Diyet ekmekte tespit edilen kalori 'yok artık' dedirtti...

Ticaret Bakanlığı'nın sektörlerdeki incelemeleri sürüyor. Bakanlığın incelemesine bu kez bir ekmek firması takıldı. Uzun yıllardır düşük kalorili 'Light' ekmek iddiasıyla satılan ürünün belirtildiği gibi olmadığı tespit edildi. İçinde 40 kalori olması gereken ürün tam 193 kalori çıktı.

GIDA DENETİMLERİNE ÜNLÜ EKMEK MARKASI DA TAKILDI ATV Haber'in haberine göre; kilo vermek isteyen insanların tercihi olan 'Light' ekmekte kalori sınırı aşıldı. Bazı markaların ürün paketlerine doğru verileri yazmadığı tespit edildi. Bakanlık, o rakamları doğru yazmayan firmaları tek tek buldu.