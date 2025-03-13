SON DAKİKA: Ünlü ekmek markasının reklamları durduruldu! Diyet ekmekte tespit edilen kalori 'yok artık' dedirtti...

Ticaret Bakanlığı'nın sektörlerdeki incelemeleri sürüyor. Bakanlığın incelemesine bu kez bir ekmek firması takıldı. Uzun yıllardır düşük kalorili 'Light' ekmek iddiasıyla satılan ürünün belirtildiği gibi olmadığı tespit edildi. İçinde 40 kalori olması gereken ürün tam 193 kalori çıktı.
GIDA DENETİMLERİNE ÜNLÜ EKMEK MARKASI DA TAKILDI
ATV Haber'in haberine göre; kilo vermek isteyen insanların tercihi olan 'Light' ekmekte kalori sınırı aşıldı. Bazı markaların ürün paketlerine doğru verileri yazmadığı tespit edildi. Bakanlık, o rakamları doğru yazmayan firmaları tek tek buldu.
UNTAD FORM LİGHT EKMEK'İN KALORİSİ 193 ÇIKTI
Tespit edilen paket ekmek markasının Untad Form Light olduğu öğrenildi. Düşük kalorili olması için 100 gramda en fazla 40 kilokalori içermesi gerekirken laboratuvar incelemesinde onun 100 gramında bu değer 193 olarak bulundu.
PARA CEZASI VE REKLAMLARI DURDURMA KARARI
Firmaya 86 bin 358 lira para cezası kesilirken, ürünün reklamları durduruldu.