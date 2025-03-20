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Haberler Ekonomi Usulsüzlük tespit edilen firmalara SGK darbesi

Usulsüzlük tespit edilen firmalara SGK darbesi

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Usulsüzlük tespit edilen firmalara SGK darbesi
BODRUM SGK Sosyal Güvenlik Merkezi, Gürece ve Yakaköy mahallelerinde tespit edilen kaçak ve imarsız yapılarda kaçak işçi çalıştıran firmalara 1 milyon 55 bin 192 lira 50 kuruş idari para cezası kesti. Firmalarda yapılan denetimlerde iş yeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, muhtasar, prim hizmet beyannamesi ve işten çıkış bildirgeleri gibi konularda usulsüzlük tespit edilerek para cezaları uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda üç ayrı kayıt dışı çalıştırma tespiti üzerine SGK tarafından usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmalara toplam 1 milyon 55 bin 192 lira 50 kuruş idari para cezası kesildi. Yetkililer, ilçede kaçak yapılarla mücadelenin tüm paydaşlarla birlikte kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
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