Yüzen otel Kuşadası’na demir attı

Ege'deki ilk seferi için Atina'dan yola çıkaran Celestyal Discovery 1072 yolcusu ve 450 mürettebatıyla Kuşadası'nda çiçeklerle ve lokum ikramıyla karşılandı. Discovery, Yunan hükümetinin normalleşme kararının ardından adaya giden ilk gemi olma özelliği taşıyor. Türkiye limanlarına en çok uğrak yapan kruvaziyer firması Celestyal'e ait 202 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki gemi, sezonun ilk seferi için 21 Mart'ta Atina'dan yola çıktı. Kuşadası Ege Port'a demirleyen Discovery'den inen 1072 yolcusuyla ve 450 mürettebat çiçeklerle ve lokum ikramıyla karşılandı. Amerikalı, Avustralyalı ve Avrupalı yolcular otobüslerle kara turuna katılarak Efes antik şehrini ve Kuşadası şehir merkezini yerel rehberler eşliğinde gezdi. 3 gecelik tur programını gerçekleştirecek olan geminin rotasında sırayla Patmos, Santorini, Atina ve Mikonos yer alıyor. Öte yandan 2025 yılının Ocak- Şubat ayında Türkiye'deki limanlara 39 kruvaziyer ve 62 bin 512 yolcu geldi. Bu yıl Kuşadası'na 8 kruvaziyerle 11 bin 559 yolcu hareketliliği yaşandı.