Uzmanlar piyasaları değerlendirdi: Altın tekrar düşebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarına ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl üç faiz indirimi olasılığının da masada bulunması altının ons fiyatını destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Başkan Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya koyacağı gümrük vergilerinin korkulduğu kadar sert olmayacağı yönündeki haberlerin ardından yükselişine ara veren altının ons fiyatı, 3 bin dolara kadar gerilemesinin ardından 3 bin 20 dolar seviyelerinde dengelendi.
MEVDUATTA ARTIŞ
Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, "ABD'nin tarifelerinin endişe edildiği kadar sert olmayacağına yönelik beklentilerin zayıflaması ve daha kapsamlı vergiler konusunda endişelerin yeniden artması durumunda altının ons fiyatı 3 bin 150 dolar gibi yeni zirveleri test edebilir ama bizim tahminimiz fiyatının düşeceği yönünde" dedi.
Öte yandan BDDK günlük verilerinden yapılan hesaplamalara göre de bir haftada döviz mevduatı 6.9 milyar dolar arttı. Bank of America da altın fiyat tahminlerini yükseltirken, ons altının 2025'te 3063 dolar ve 2026'da 3350 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mart 2025 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirerek, "Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,6'ya, reel sektörde yüzde 41,1'e geriledi. Sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız" dedi.
KARAHAN'DAN DOLAR AÇIKLAMASI
TCMB Başkanı Fatih Karahan da Merkez Bankası'nın döviz satışıyla ilgili verileri açıkladı. Karahan, "19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar, 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar ve 22 Mart Cuma günü 12 milyar dolar sattığını açıkladı. Böylece 3 günde toplam 25 milyar dolar satılmış oldu" dedi.