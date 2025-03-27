Uzmanlar piyasaları değerlendirdi: Altın tekrar düşebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarına ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl üç faiz indirimi olasılığının da masada bulunması altının ons fiyatını destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Başkan Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya koyacağı gümrük vergilerinin korkulduğu kadar sert olmayacağı yönündeki haberlerin ardından yükselişine ara veren altının ons fiyatı, 3 bin dolara kadar gerilemesinin ardından 3 bin 20 dolar seviyelerinde dengelendi.

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Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, "ABD'nin tarifelerinin endişe edildiği kadar sert olmayacağına yönelik beklentilerin zayıflaması ve daha kapsamlı vergiler konusunda endişelerin yeniden artması durumunda altının ons fiyatı 3 bin 150 dolar gibi yeni zirveleri test edebilir ama bizim tahminimiz fiyatının düşeceği yönünde" dedi.