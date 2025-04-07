Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Milli Uzay Programı çerçevesinde Türksat 6A'yı tamamlayarak uzaya fırlatan Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri statüsüne yükseldi. Türksat 6A ile elde edilen bilgi ve birikimin yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin uzaydaki yörünge haklarının devamı için ise şimdi Türksat 7A için kollar sıvandı. Henüz yolun çok başında olunan ve birçok kurumun onayı sonrası vücuda bürünecek Türksat 7A, ömrünü tamamlayacak olan Türksat 3A'nın yerini alacak. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile uzayda yerini alan Türkiye, yeni ihtiyaçlar ve ömrünü tamamlayacak olan uydular için de hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye'nin 13 Haziran 2008'de uzaya gönderdiği yeni nesil haberleşme uydusu Türksat 3A'nın operasyonel ömrünün 2028'de dolacak olması üzerine yeni uydu çalışması için harekete geçildi. 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan uydunun yerini alması planlanan yeni uyduya ise Türksat 7A isminin verilmesinin planlandığı öğrenildi. TÜBİTAK Uzay'ın proje yöneticiliği altında süren alt çalışmalar sonrası yine Türksat 7A'nın yapımının TUSAŞ, Aselsan gibi yerli şirketlerce yapılabileceği ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile de yeni uyduya ilişkin teknik planlamaların paylaşıldığı ve yeni uydu hakkında yol haritasının bakanlıkça belirleneceği kaydedildi.