Egeli bilim insanlarından yanmaz eldiven buluşu

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Ertekin'in yürütücüsü olduğu TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje kapsamında; ısı, alev ve mekanik risklere karşı koruyucu eldiven geliştirildi.

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Doç. Dr. Mustafa Ertekin'in öncülüğünde yapılan bu çalışmada, iş kazalarının önüne geçmek, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 'Isıya, Aleve ve Mekanik Risklere Karşı Dayanıklı Yüksek Performanslı Koruyucu Eldivenlerin Geliştirilmesi' projesi hazırlandı" dedi.