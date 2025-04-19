Altının gramı 4 bin 66 liradan işlem görüyor

Altının gramı, dün güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4 bin 66 liradan işlem gördü. Geçtiğimiz gün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 68 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, dün önceki kapanışının hemen altında başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 66 lira seviyesinde bulundu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satıldı. ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi, küresel piyasalarda iyimserliği artırırken, dün ABD ve Avrupa'da tatil nedeniyle piyasalar kapalı olduğundan ons altında işlem gerçekleşmeyecek. Öte yandan ABD yönetiminin tarife konusunda müzakereye açık tavrı piyasalarda iyimserlik oluşturuyor.