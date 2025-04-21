Deniz ve tekne tutkunları bu fuarda buluşacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve ED fuarcılık tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek MAST İzmir Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı için geri sayım başladı. 23-27 Nisan tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açacak MAST İzmir Boat Show dünyaca ünlü tekne markalarını, sektörün en büyük yerli üreticilerini, tekne ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getirerek denizcilik dünyasını İzmir'de buluşturacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 33 farklı şehrinden ve 65 ülkeden ziyaretçi ağırlayan fuara bu yıl daha yoğun bir katılım olması bekleniyor.