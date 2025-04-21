Enerjide tarihi rekor! Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretim 9,5 milyon metreküpe ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Gaz Sahası'nda 2028'de günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkması ve tüm hanelerin doğal gaz ihtiyaçlarının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın yanı sıra yeni sahalarda yeni keşiflerle ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nın birinci fazı tamamlandı. Yaklaşık 9,5 milyon metreküplük bir günlük üretimle şu anda artık ikinci fazın üretimine yani bunu 2 katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bulunan rezervleri üretime eklemek istediklerini kaydeden Bayraktar, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan Bayraktar, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımında, "Enerjide tarihi rekor! Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." sözüyle yola çıktıklarını, azmin ve inancın zaferini yaşadıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten, ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz. Enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz."

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu, geçen yıl eylülde Çanakkale'ye getirilmişti. Burada bir tersanede bakım ve modernizasyon işlemleri devam eden platformun 2026'da Sakarya Gaz Sahası'nda görevine başlaması planlanıyor. Platformun devreye girmesiyle günlük ilave 10 milyon metreküp üretim yapılacağı, böylece 2026'daki toplam üretimin 20 milyon metreküpe çıkacağı hesaplanıyor.