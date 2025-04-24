Dev bankadan altın tahmini: 4 bin dolara yükselecek

46 yıldır tarihte ilk kez altının ons fiyatı 3200 doları aştı. Rekor kırmaya devam eden altınla ilgili dev bankalardan da tahminler geliyor. Son olarak ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan, ons altın fiyatlarının 2026 yılının ikinci çeyreğinde 4 bin doları aşacağı öngörüsünde bulundu.

Banka, talebin beklentilerini aşması halinde ise, bu tahminlerin daha erken aşılmasına doğru kayacağını tahmin etti.

Banka, "Gelecek yıl ons altın fiyatlarının 4 bin dolara doğru ilerleyeceği tahminimizin temelinde, bu yıl çeyrekte ortalama net 710 ton olan güçlü yatırımcı ve merkez bankası altın talebinin devam etmesi yatıyor" dedi.