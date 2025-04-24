Dev bankadan altın tahmini: 4 bin dolara yükselecek!

46 yıldır tarihte ilk kez altının ons fiyatı 3200 doları aştı. Rekor kırmaya devam eden altınla ilgili dev bankalardan da tahminler geliyor.

Son olarak ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan, ons altın fiyatlarının 2026 yılının ikinci çeyreğinde 4 bin doları aşacağı öngörüsünde bulundu.