Mart ayında 195 bin traktör kaydı yapıldı

BU yılın 3 ayında trafiğe kayıtlı traktör sayısı 2 milyon 265 bin 267'den, 12 bin 359 artışla 2 milyon 277 bin 626'ya yükseldi. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nün Mart 2025'e ait açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerinden alınan bilgiye göre, mart ayında 195 bin 682 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye'de en fazla traktörün bulunduğu Manisa'da trafiğe kayıtlı traktör sayısı sadece 850 adet artarak 109 bin 905'e çıktı. İzmir'de ise trafiğe kayıtlı traktör sayısı ise 905 adet artışla 85 bin 409'a yükseldi.