Otellerde karekodlu hizmet dönemi

TÜRKİYE, sağlık turizmi alanında dünya ligine oynamaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), ülkenin sağlık turizminde marka değerini artırmak, uluslararası arenada daha görünür hale gelmesini sağlamak maksadıyla kapsamlı tanıtım planı başlattı. USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı arasında üçlü protokol yapılacağını, sağlık turizminde uluslararası tanıtım için 6 milyon dolarlık bütçe oluşturulacağını söyledi. Otellerde karekod sistemine geçileceğini de anlatan Ünver, "Türkiye'ye sağlık hizmeti almak üzere gelen yabancılar, konakladıkları otellerde odalarına yerleştirilecek karekodları okutarak HealthTürkiye portalına yönlendirilecek. Hangi hastanelerden hangi hizmetleri alabileceklerini, ücretlendirme bilgilerini, haklarını öğrenebilecek" ifadesini kullandı.