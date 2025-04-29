İzmirli abiyecilerin yeni hedefi: Dubai pazarı

TİCARET Bakanlığı desteğinde İzmir Ticaret Odası'nca yürütülen UR-GE Gelinlik, Damatlık, Abiye Projesi çerçevesinde 14-18 Nisan tarihlerinde Dubai İkili İş Görüşmeleri Yurt Dışı Pazarlama Organizasyonu düzenlendi. İzmir heyetinin ilk durağı Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu oldu. Dubai Başkonsolosu Onur Şayan ve Ticaret Ataşesi Muhammed Emin Erkal'ın ev sahipliği yaptığı görüşmede, İzmir ve Dubai arasında gelinlik, damatlık ve abiye sektörü özelinde ticari iş birliklerinin artırılması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Başkonsolos Şayan ile Ticaret Ataşesi Erkal, Birleşik Arap Emirlikleri moda pazarı, tüketici beklentileri, ithalat düzenlemeleri ve sektörel fırsatlara dair önemli bilgiler paylaştı. Görüşmelerde, Dubai'nin moda ve tekstil sektöründe sunduğu fırsatların İzmirli üreticiler için ciddi bir potansiyel taşıdığı ifade edildi.