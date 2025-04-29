Üreticilere dronlu destek

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde çiftçilerin ürettikleri ürünlerde verimliliği artırmak için dron ile zirai ilaçlama yapılmaya başlandı. Üreticinin ürettiği mahsullerde verimliliği artırmak, metre kareye verilen ilaç miktarının eşit olmasını sağlamak ve üretici üzerinde yük olan ilaç masraflarından tasarruf ettirmek amacıyla zirai dron ile tarlalara ilaçlama yapılmaya başlandı. İlaçlama yaptırmak isteyen vatandaşların, Tavas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Dron ile ilaçlama yaptırmak isteyen üreticilerin, mahallede arazi toplulaştırmasının yapılmış olması, aynı ada ve parsel içerisinde 10 dekar tarla bulunması ve en az 30 dekar tarlada üretim yapıyor olması gerekiyor.