  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Bodrum sevdası için astronomik bilet

Bodrum sevdası için astronomik bilet

Ege’nin turizm cenneti Bodrum’a büyük hayranlık duyan bir Rus yolcu, sadece geliş yönü için havayolu şirketine 11 bin dolar bilet parası ödedi.

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Bodrum sevdası için astronomik bilet

Yaz tatili için şimdiye kadar satılan en pahalı uçak bileti, bir Rus yolcuya neredeyse bir otomobile denk maliyetiyle dikkat çekti. Bir bilet satış platformunun paylaştığı verilere göre, bir yolcu Türkiye'nin Bodrum-Milas Havalimanı'na tek yön business class uçuşu için tam 1 milyon 17 bin ruble (yaklaşık 11 bin dolar) ödeme yaptı.

Bodrum sevdası için astronomik bilet

Söz konusu biletin, havayolu şirketinden seyahat öncesi son dakikalarda alındığı tahmin ediliyor.

LİSTEDE İLK SIRADA

Rus yolcunun satın aldığı bu bilet, en pahalı biletler listesinde ilk sıraya otururken ikinci sırayı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya yapılan ve 978 bin 340 rubleye satılan bir uçuş aldı. Üçüncü sırada ise Çin'in Kunming şehrine alınan ve 909 bin 851 ruble tutarındaki bilet yer aldı. Listeye giren diğer pahalı destinasyonlar arasında Maldivler (718 bin ruble) ve İspanya'nın Barselona kenti (646 bin ruble) de bulunuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA