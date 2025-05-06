Bodrum sevdası için astronomik bilet

Yaz tatili için şimdiye kadar satılan en pahalı uçak bileti, bir Rus yolcuya neredeyse bir otomobile denk maliyetiyle dikkat çekti. Bir bilet satış platformunun paylaştığı verilere göre, bir yolcu Türkiye'nin Bodrum-Milas Havalimanı'na tek yön business class uçuşu için tam 1 milyon 17 bin ruble (yaklaşık 11 bin dolar) ödeme yaptı.

Söz konusu biletin, havayolu şirketinden seyahat öncesi son dakikalarda alındığı tahmin ediliyor.

LİSTEDE İLK SIRADA

Rus yolcunun satın aldığı bu bilet, en pahalı biletler listesinde ilk sıraya otururken ikinci sırayı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya yapılan ve 978 bin 340 rubleye satılan bir uçuş aldı. Üçüncü sırada ise Çin'in Kunming şehrine alınan ve 909 bin 851 ruble tutarındaki bilet yer aldı. Listeye giren diğer pahalı destinasyonlar arasında Maldivler (718 bin ruble) ve İspanya'nın Barselona kenti (646 bin ruble) de bulunuyor.