2 milyon ton moloz ekonomiye kazandırılacak

BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, deprem bölgesinde de ekonomiye can suyu oluyor.

İHTİYACA BAKILIYOR

SIFIR Atık'ın en önemli modellemelerinden olan "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı için Hibe Yardımı Projesi", Kahramanmaraş ve Hatay'da uygulanıyor. BM Kalkınma Programı işbirliğinde, Japonya hükümeti tarafından finanse edilen 4,8 milyon dolarlık bütçe ile Hatay'ın Altınözü ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçelerinde enkaz geri dönüşüm tesisleri oluşturuldu.

Her gün Hatay ve Kahramanmaraş'ta 4'er bin ton moloz, ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Geri kazanım tesisleri sayesinde, beton üretimi, yol, kaldırım, otopark ve altyapı çalışmalarında kullanabilecek nitelikli malzemeler, moloz yığınlarından karşılanıyor. Ayrıca ayrıştırmayla ortaya çıkan ahşap, plastik ve kâğıt gibi materyaller, aynı şekilde ihtiyaca göre farklı alanlarda değerlendiriliyor. Kum, çakıl ve taş gibi malzemeler de yine ayrıştırılarak şehirlerin altyapı işlerinde kullanılıyor. 2 tesis, saat başına 500'er ton olmak üzere toplamda bin tonluk ayrıştırma yapabiliyor.